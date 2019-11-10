Son Dakika Haberleri: Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı

Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Tuzla'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Tuzla'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Taşpınar Sokağı'nda, Rukiye K'nin kullandığı 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 4 katlı binanın önündeki yaklaşık 6 metrelik boşluğa ters vaziyette düştü.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada araçta sıkışan Rukiye K. ile Ercan K. vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Orta Mahalle, Taşpınar, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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