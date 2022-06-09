İstanbul Tuzla 'da trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerini bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tuzla'da trafikteki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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