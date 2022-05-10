Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

10.05.2022 02:59
Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Tuzla'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Tuzla'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde arazideki trafoda yangın çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Trafoya giren itfaiye ekipleri, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan bir kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışması sonucu arıza giderildi.

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Yangın, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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