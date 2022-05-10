TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ - Son Dakika
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TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ

10.05.2022 12:08
TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ

TUZLA'da trafoya giren bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

TUZLA'da trafoya giren bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Vücudunun büyük bir kısmı yanan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan trafoda meydana geldi. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, olayı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma yaparken, trafonun içerisinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olduğu ve elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edilen bu kişiden kimlik çıkmazken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafo çevresinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan trafoda çıkan yangın nedeniyle Tuzla'da 2 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. Elektrik ekiplerinin çalışmalarından sonra arızanın giderilmesi ile bu mahallelere, ilerleyen saatlerde tekrar elektrik verilmeye başlandığı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ
TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ
TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ
TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ

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Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

İtfaiye, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA TRAFOYA GİREN KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ - Son Dakika


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