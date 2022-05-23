TUZLA'DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR FESTİVALİ SONA ERDİ - Son Dakika
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TUZLA'DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR FESTİVALİ SONA ERDİ

23.05.2022 13:57

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın gençler için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başlattığı Bahar Şenliği üç günün ardından sona erdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın gençler için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başlattığı Bahar Şenliği üç günün ardından sona erdi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde başlayan ve 3 gün süren Bahar Festivali'nin ikinci gününde Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen minikler ve aileleri ev sahipliği yaptı. Minikler ve aileleri festivalde kurulan etkinlik alanlarında oyunlar oynadılar. Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübüne giderek hayatlarını değiştiren kadınlarda kendi ürünleri sergilediler.

AÇEMLİ MİNİKLERDEN ÖZEL GÖSTERİLER

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin 8 şubesindeki minikler, amfi tiyatroda festivale katılan Tuzlalı vatandaşlar için özel gösteriler yaptı. Türkiye'nin 7 bölgesinden yöresel oyunların sergilendiği gösterilerde Türk bayraklı şovlar ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen elbiselerin sergilendiği gösteri büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinden mezun olan anne ve çocuklarına sertifikaları verildi.

FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE BİLGİ EVLERİ RÜZGARI

Festivalin üçüncü gününe, Tuzla'da yaşları 8 ile 14 arasında değişen çocukların, sokağın olumsuz ortamından uzaklaştırarak, onların güvenli ve kontrollü bir ortamda ders çalışmalarını, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, sosyal alanda yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından kurulan Bilgi Evleri ev sahipliği yaptı. Hafta sonu olması nedeniyle yoğun bir katılım ile gerçekleşen festivalin son gününde atölye çalışmaları, şişme oyun alanları, yarışmalar, sahne gösterileri, tiyatrolar ve konserler ile katılımcılar güzel bir gün yaşadı.

TUZLA'DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR FESTİVALİ SONA ERDİ
TUZLA'DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR FESTİVALİ SONA ERDİ
TUZLA'DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR FESTİVALİ SONA ERDİ
TUZLA'DA ÜÇ GÜN SÜREN BAHAR FESTİVALİ SONA ERDİ

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Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı Tuzla'da üç gün sürecek Bahar Festivali başladı MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı
Kaynak: DHA

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