Tuzla'da Uyuşturucu Cinayeti

Tuzla'da Murat G. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle aracında vurularak öldürüldü.

Tuzla'da Murat G. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle aracında vurularak öldürüldü. Olayı soruşturan polis, olay yerindeki yaralı kızın ifadesinden şüphelenince gerçek ortaya çıktı. Cinayeti işleyen yaralı kızın erkek arkadaşı Mert K., polis tarafından kıskıvrak yakalandı.



Tuzla, Aydınlı Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Mert K. ve kız arkadaşı O.Ü. sabah saatlerinde uyuşturucu madde almak için Murat G.'nin aracına bindi. Mert K. ve Murat G. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert K. belindeki silahı çıkararak otomobili kullanan Murat G.ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Murat G. direksiyon hakimiyeti kaybederek cadde üzerinde bulunan bir kafeye çarparak durabildi. Otomobilin durmasını fırsat bilen Mert K., araçtan inerek kaçarken, hafif şekilde yaralanan O.Ü. ise olay yerinde kaldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Murat G. sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan O.Ü. ise tedavi edilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.



Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan O.Ü., uyuşturucu madde almak için Sinan isimli bir kişiyle Murat G.'nin aracına bindiklerini ve yaşanan anlaşmazlık sonucunda Sinan'ın Murat G.'yi vurarak olay yerinden kaçtığını söyledi. Kadının ifadesini inandırıcı bulmayan ekipler, O.Ü.'nün yakın çevresini incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında O.Ü.'nün erkek arkadaşı Mert K.'nın ifadesine başvurmak üzere adrese gitti. Karşısında polisleri gören Mert K. kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Mert K. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise cinayette kullandığı tabanca ele geçirildi.



Kovalamaca sonrasında gözaltına alınan Mert K. ve kız arkadaşı O.Ü. çapraz sorguya alındı. Sorgulama sırasında O.Ü.'nün erkek arkadaşı Mert K.'yı korumak için yalan ifade verdiği ortaya çıktı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Mert K.'nın birçok suçtan kaydının olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgulamalarının ardından O.Ü.'ye asılsız ifade vermekten işlem yapılırken, Mert K. ise hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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