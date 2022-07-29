Yol uygulamasında durdurulan otomobilden 'cephanelik' çıktı - Son Dakika
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Yol uygulamasında durdurulan otomobilden 'cephanelik' çıktı

29.07.2022 12:31
Yol uygulamasında durdurulan otomobilden 'cephanelik' çıktı

Tuzla'da uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde yol uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilden çok miktarda uyuşturucu madde ve kurusıkıdan bozma tabanca ile havalı tabanca ele geçirildi.

Tuzla'da uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde yol uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilden çok miktarda uyuşturucu madde ve kurusıkıdan bozma tabanca ile havalı tabanca ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçu ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. 26 Temmuz'da saat 22.45 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi üzerinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevlilerce yapılan yol uygulaması sırasında, bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Otomobilden cephanelik çıktı

Ekipler, araçta bulunan N.T. (40) ve O.Ö. (32) isimli şahısların üstlerinde ve araçta arama yaptı. Aramalarda, 26,3 gram metamfetamin, 1,1 gram esrar, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kutu cinsel gücü artırıcı hap, 1 adet araç kontak anahtarı süsü verilmiş hassas terazi, 9 adet puyp olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca otomobilden uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 465 lira, 9 şişe sahte alkol, 5 adet tamamı metal gövdeli kesici alet, 3 adet çakı olarak tabir edilen kesici alet, 1 adet balta ve portatif kürek, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet havalı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 2 adet gaz tüpü, Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4'ü gümüş 1'i altın olmak üzere 5 adet sikke, 5 adet cep telefonu da ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerden O.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız toplu tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden O.Ö. isimli şahıs, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. N.T. isimli şahıs ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet", 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçlarından 27 Temmuz tarihinde adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol uygulamasında durdurulan otomobilden 'cephanelik' çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol uygulamasında durdurulan otomobilden 'cephanelik' çıktı - Son Dakika
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