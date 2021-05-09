Tuzla'da uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mayıs'ta bir kişinin Pendik'ten Tuzla'ya otomobille gelerek uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otomobilin plakasını belirleyen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Polis, şüphelinin kullandığı aracı Kurtköy Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 7,8 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli M.T. ve beraberindeki yabancı uyruklu Z.O. gözaltına alındı.

M.T'nin ikametinde yapılan aramada ise bir miktar kubar esrar, metamfetamin ve kristal metamfetamin ile 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 41 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken Z.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.