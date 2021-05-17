Tuzla'da Vefa Destek Ekipleri, tam kapanma ve bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu - Son Dakika

Tuzla'da Vefa Destek Ekipleri, tam kapanma ve bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu

İSTANBUL - Tuzla Kaymakamlığı ile Tuzla Belediyesi koordinasyonunda faaliyet gösteren Vefa Destek Ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma dönemi ve Ramazan ayı içerisinde de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam etti. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamayanların alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü 2020 yılının Mart ayından itibaren 7 gün 24 saat ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Vefa Destek Ekipleri, tam kapanma dönemi ve Ramazan ayında da çalışmalarını sürdürdü. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından korona virüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada bulunan vatandaşların, ekmek, meyve, sebze, gıda ürünleri ve ilaç gibi ihtiyaçları karşılandı. Yapılan alışverişler, testi pozitif çıkan vatandaşlar ile temas edilmeden teslim edildi. Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Yalçın Şener," Vatandaşımıza gittiğimiz zaman bize; ' Kimse gelmeyecek zannediyoruz. Kendi akrabalarımız bile bize malzeme getirmiyor' diyenler var. Çok mutlu oluyorlar" dedi.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz"

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Yalçın Şener, "Vatandaşlarımız Vefa Destek Ekibimize ulaşıyorlar. Orada temel ihtiyaçları için talepte bulunuyorlar. Biz de vatandaşlarımızın isteklerini yerini getirmeye çalışıyoruz. Ekmek olsun, meyve olsun, ağrı kesici istiyorlar. Elimizden geldiği kadar, Vefa Destek Ekibi olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını aldığımız zaman, vatandaşımız ile irtibata geçiyoruz ve adreslerine geldiğimizi söylüyoruz. Kapısına ya da uygun bir yere bırakarak ayrılıyoruz. Bu şekilde hem korona virüsten korunuyoruz, hem de vatandaşımıza yardımcı olmuş oluyoruz" diye konuştu.