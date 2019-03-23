Tuzla'da Yabancı Bayraklı Gemide Yangın
47 dakika önce
Tuzla'da yabancı bayraklı bir gemide yangın çıktı.
Tuzla
'da yabancı bayraklı bir gemide yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla Aydıntepe
Mahallesi Sinem Sokak'ta bulunan bir tersanedeki yabancı bayraklı gemide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:29 Kaynak: İHA
Çin'de Çift Katlı Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı: 26 Kişi Can Verdi
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım