TUZLA'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI - Son Dakika
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TUZLA'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI

23.03.2022 14:33

TUZLA'DA yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyona çarptı.

TUZLA'DA yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 EHK 836 plakalı otomobil sürücüsü M.O. yağmurdan sonra kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikametten gelen 41 YM 427 plakalı kamyon ile çarpıştı. Diğer yolcuların ihbar vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan M.O. sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ve yaralı kamyon şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen kamyon şoförünün arkadaşı Aziz Kahraman, Biz olay yerinde yoktuk. Yer ıslak olduğu için araç kamyonette vurdu. Hem kamyon hem otomobil şoförü yaralı. Durumu ağır dediler şeklinde konuştu. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrar açıldı.

TUZLA'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI
TUZLA'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI
TUZLA'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI - Son Dakika
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