TUZLA'DA ART ARDA YAŞANAN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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TUZLA'DA ART ARDA YAŞANAN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

04.09.2022 15:03
TUZLA'DA ART ARDA YAŞANAN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

TUZLA'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda art arda yaşanan iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı.

TUZLA'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda art arda yaşanan iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Ali Kemal Gülseven 34 FEJ 558 plakalı otomobiliyle ilerdiği sırada su birikintisine girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Emine Dilşat Pelkit yönetimindeki 06 ACF 434 plakalı otomobilde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ali KemaL Gülseven'in otomobilindeki Dilek Çevik omzundan yaralandı.  Ali Kemal Gülseven, "Ben arabadan indim tam o sırada diğer aracı taklalar atarken gördüm. İlk kazayı ben yaptım. Şurada bir yerde su birikintisine girdim. Ondan sonra zaten araba döndü kurtaramadım." dedi. Çevik ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Marmara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA ART ARDA YAŞANAN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUZLA'DA ART ARDA YAŞANAN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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