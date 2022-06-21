Tuzla'da yanan daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da yanan daire kullanılamaz hale geldi

21.06.2022 20:58
Tuzla'da yanan daire kullanılamaz hale geldi

İstanbul Tuzla'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Tuzla'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Sümer Sokak'taki bir sitede yer alan apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, bir üst kattaki dairede de küçük çaplı hasar oluştu.

Bu arada, yangın sırasında daireden yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Silivri'de feci kaza: 4 yaralı Silivri'de feci kaza: 4 yaralı İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da yanan daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 "Elektriğe yüzde 30 zam" haberlerine EPDK'den yalanlama
20:28 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu
19:51 20 yaşındaki oğlunu öldüren baba sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra intihar etti: Günahı boynuma
19:48 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti
19:47 Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi
19:41 Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 21:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da yanan daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement