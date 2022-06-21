Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Sümer Sokak'taki bir sitede yer alan apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tuzla'da yanan daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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