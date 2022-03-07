Tuzla'da yanan evde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Tuzla'da 2 katlı müstakil evde sobadan kaynaklı olduğu öne sürülen yangın çıktı. Yangın çıkan evde yapılan çalışmada, 78 yaşındaki Ayşegül Toktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri, evin sokağında bulunan çöp konteynerlerini tek tek arandı.

Yangın, dün akşam saat 17.00 sıralarında Tuzla İstasyon Mahallesinde meydana geldi. 2 katlı müstakil evde sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, 78 yaşındaki Ayşegül Toktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Evin çevresindeki sokaklarda ve bahçelerde bulunan çöp kutuları tek tek arandı. Yapılan çalışmalar sonrası 78 yaşındaki Ayşegül Toktaş'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Kötü kokular geliyordu, etrafa bakarken yangın çıktığını tahmin ettik"

Konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Emre Emre Uzunkuş, "Mahallede kötü kokular geliyordu. Etrafa bakarken yangın çıktığını tahmin ettik. Ondan sonra polisi itfaiyeye gerekli mercilere haber verdik. Büyük ihtimalle sobadan olduğu tahmin ediliyor. İçerde de yaşlı bir teyzemiz vardı. Vefat etti." dedi.

"Onun ölümü beni yıktı"

Vatandaşlardan Güngör Yılmaz ise "Şu an Ayşe ablanın ölümünü duyduk. Çok kötüyüm, yardımcı olmak için onun her türlü ihtiyacında yardım ediyordum. Onun ölümü beni yıktı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL