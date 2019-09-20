Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHATuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1), System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHA
Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
-Yağmurdan görüntü
-Fabrikadan görüntü
-Yola akan beyaz ve sarı renkrteki sular
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detay görüntüler


Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi
AFAD'dan Tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin açıklama: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalımaraş kullanıma açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:23:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]