Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHATuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHA
Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yağmurdan görüntü
-Fabrikadan görüntü
-Yola akan beyaz ve sarı renkrteki sular
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detay görüntüler
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