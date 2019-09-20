Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANUL-DHA

Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağmurdan görüntü

-Fabrikadan görüntü

-Yola akan beyaz ve sarı renkrteki sular

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler