Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)
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Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)

1 saat önce

TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1), System.String[]
TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.


İstanbul, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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