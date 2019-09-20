Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)
1 saat önce
TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti. İstanbul
Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla
'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.
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