Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi
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Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi

6 dakika önce

TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndü.

Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi, System.String[]
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndü. İtfaiyenin fabrikadaki çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikadaki son havadan görüntülendi


Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle son durum


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
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