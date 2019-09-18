Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi
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TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndü. İtfaiyenin fabrikadaki çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikadaki son havadan görüntülendi.
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