Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi

1 saat önce

TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndü.

Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi, System.String[]
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndü. İtfaiyenin fabrikadaki çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikadaki son havadan görüntülendi


Görüntü Dökümü:
-----------
-Havadan görüntülerle son durum



Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti
Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:38:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]