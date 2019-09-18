Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları sürüyor
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Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları sürüyor

11 dakika önce

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları sürüyor, System.String[]

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin, fabrikadaki çalışmaları sürüyor. Saat 23.00 itibariyle ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin soğutma çalışmaları


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
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