Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları sürüyor
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İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin, fabrikadaki çalışmaları sürüyor. Saat 23.00 itibariyle ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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-Ekiplerin soğutma çalışmaları
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