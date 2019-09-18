Tuzla'da yanan fabrika soğutma çalışmaları sürüyor
7 dakika önce
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye
ekiplerinin, fabrikadaki çalışmaları sürüyor. Saat 23.00 itibariyle ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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