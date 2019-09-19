Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar)
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Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar)

1 saat önce

TUZLA'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada çıkan dün saat 11.40'ta çıkan yangın söndürüldü.

Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar), System.String[]
TUZLA'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada çıkan dün saat 11.40'ta çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da yol kenarına alındı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikada bekletiliyor. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan cadde yangının söndürülmesinin ardından tekrara trafiğe açıldı.
Yanan fabrikadaki son durum havadan görüntülendi.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:52 Kaynak: DHA
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