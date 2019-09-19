Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
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TUZLA'DA YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (Havadan aktüel görüntülerle)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:52 Kaynak: DHA
TUZLA'DA YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (Havadan aktüel görüntülerle)
Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti