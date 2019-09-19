Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
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TUZLA'DA YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (Görüntülerin tamamı)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
TUZLA'DA YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (Görüntülerin tamamı)
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