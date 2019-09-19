Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
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Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor

32 dakika önce

TUZLA'DA YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (Görüntülerin tamamı)

TUZLA'DA YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (Görüntülerin tamamı)

Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
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