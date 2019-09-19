Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi
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Tuzla'da yanan fabrikanın enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
Tuzla'da yanan fabrikanın enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.
Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülmüştü. Yangının boyutu bugün daha da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın enkazı görüldü. Facianın boyutu çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. - İSTANBUL
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