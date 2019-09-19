Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi
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Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi

1 saat önce

Tuzla'da yanan fabrikanın enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.

Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi, System.String[]

Tuzla'da yanan fabrikanın enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.


Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülmüştü. Yangının boyutu bugün daha da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın enkazı görüldü. Facianın boyutu çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
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