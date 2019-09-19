Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi
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Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi Havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdiİSTANBUL - Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi
Havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi
İSTANBUL - Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrika enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.
Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülmüştü. Yangının boyutu gün ağarınca daha da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın enkazı görüldü. Facianın boyutu çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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