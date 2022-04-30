Tuzla'da Yanan Fabrikanın Sahibi ve Bir Görevlisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 3 işçinin ölümü ve 15 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangına ilişkin, boya ve vernik fabrikasının sahibi M.U.B. ile fabrikada görevli O.D., adliyeye sevk edildi. İş yerinin ruhsatının olmadığı ve ruhsat almak için de herhangi bir talepte bulunmadığı belirlendi.

Tuzla'daki üç katlı bir vernik ve boya fabrikasında dün yangın çıkmış ve patlama meydana gelmişti. Patlamada 3 işçi hayatını kaybederken 15 işçi de yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucunda iş yerinin ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. İş yerinin ruhsat almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı da tespit edildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile fabrika görevli O.D, bugün adliyeye sevk edildi.