Tuzla'da yanan fabrikanın son durumu havadan görüntülendi

Fabrikanın iç kısımlarında yanma devam ediyor

İSTANBUL - Tuzla'da yanan fabrikada çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Fabrikadan duman çıkışı devam ederken, havadan çekilen görüntülerde, iç kısımlarda yanmanın devam ettiği görüldü.

Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde saat 11.30 sıralarından itibaren devam eden yangınla ilgili çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Fabrikanın son durumu İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Fabrikadan duman çıkışının devam ettiği görülürken, iç kısımlarda küçük çaplı yanmanın devam ettiği görüldü. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki önlemlerini sürdürüyor.