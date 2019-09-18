Son Dakika Haberleri: Tuzla'da yangın  (1)
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Tuzla'da yangın  (1)

1 saat önce

İstanbul DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesindeki bir imalathanede yangın çıktı.

Tuzla'da yangın  (1), System.String[]
İstanbul DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesindeki bir imalathanede yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler


Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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