Tuzla'da yangın (1)
1 saat önce
İstanbul DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesindeki bir imalathanede yangın çıktı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
DHA Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
'nde bölgesindeki bir imalathanede yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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