Tuzla'da yangın merdiveninden düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da yangın merdiveninden düşen kadın yaralandı

6 saat önce

Tuzla'da hava almak için çıktığı yangın merdiveninde 3'üncü kattan bir alt kata düşen kadın yaralandı.

Tuzla'da hava almak için çıktığı yangın merdiveninde 3'üncü kattan bir alt kata düşen kadın yaralandı.

Olay, İstasyon Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski çalıştığı özel rehabilitasyon merkezine gelen Sibel A., hava almak için yangın merdivenine çıktı. Sibel A., 3'üncü kattaki yangın merdiveninde bulunurken bir anda dengesini kaybedip bir alt kata düştü. Rehabilitasyon merkezinin çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sibel A.'ya ilk müdahaleyi yangın merdiveninde yaptı. Ardından Sibel A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da yangın merdiveninden düşen kadın yaralandı

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:30 Kaynak: DHA
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