Tuzla'da yangın sırasında tanker patladı
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Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düşerken, yaralılar olduğu belirtildi.
Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama sırasına tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Olayda yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
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