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Tuzla'da yangın sırasında tanker patladı

35 dakika önce

Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi.

Tuzla'da yangın sırasında tanker patladı, System.String[]

Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düşerken, yaralılar olduğu belirtildi.


Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama sırasına tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Olayda yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
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