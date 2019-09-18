Tuzla'da yangın sırasında tanker patladı

Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düşerken, yaralılar olduğu belirtildi.

Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama sırasına tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Olayda yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı.

(İHA)