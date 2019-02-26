Tuzla'da Yayılan Kokuyla İlgili Soruşturma
1 saat önce
Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı.
Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA
- İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Tuzla
'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı. Tuzla İçmeler
Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca başlatılan soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:36 Kaynak: DHA
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