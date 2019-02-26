Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Yayılan Kokuyla İlgili Soruşturma

Tuzla'da Yayılan Kokuyla İlgili Soruşturma

1 saat önce

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı.

Tuzla'da Yayılan Kokuyla İlgili Soruşturma, System.String[]
Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı. Tuzla İçmeler Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:36 Kaynak: DHA

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