Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,... - Son Dakika

Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye savunma sanayinde kararlı şekilde yoluna devam ediyor.
Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye savunma sanayinde kararlı şekilde yoluna devam ediyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:19
Kaynak: İHA
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