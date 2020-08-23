Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,... - Son Dakika

Tuzla 'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Türkiye savunma sanayinde kararlı şekilde yoluna devam ediyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:19

Kaynak: İHA

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