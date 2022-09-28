Tuzla'da inşattan hırsızlığa teşebbüs eden 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tuzla'da inşattan hırsızlığa teşebbüs eden 7 zanlı yakalandı

28.09.2022 14:15
Tuzla'da inşattan hırsızlığa teşebbüs eden 7 zanlı yakalandı

Tuzla'da, yeni hal inşaatından hırsızlık yapmaya teşebbüs ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla'da, yeni hal inşaatından hırsızlık yapmaya teşebbüs ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beyaz renkli ikiz plakalı bir araçta bulunan bazı kişilerin Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi'ndeki yeni hal inşaatında hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldiğinde maskeli, eldivenli ve turuncu işçi yelekli şüpheliler, bindikleri aracı önce polislerin üzerine sürdü, sonra aynı araçla kaçmaya başladı.

Polis, şüphelileri durdurmak amacıyla aracın lastiklerine ateş etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç cadde üzerinde durduruldu.

Şüpheliler bunun üzerine yaya olarak yeniden kaçmaya başladı. Tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüphelilerden S.G.(41), dizinden vurularak, yakalandı.

Araçtaki diğer şüpheliler E.G. (29), E.G. (50) ve S.E. (19) de olay yerinde yakalandı. Yaralı şüpheli ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Çalışmaların devamında inşaat alanında saklandığı tespit edilen diğer şüpheliler F.A. (20), S.A. (29) ve O.K. (20) polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin hırsızlık, yaralama ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da inşattan hırsızlığa teşebbüs eden 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da inşattan hırsızlığa teşebbüs eden 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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