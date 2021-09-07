Tuzla'da yılın ilk 8 ayında 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi

Tuzla Belediyesi tarafından işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Kariyer ve İstihdam Merkezi, 2021 yılının ilk 8 ayında 6 bin 500 iş arayan vatandaşı işe yönlendirdi.

Tuzla'da iş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi(TUZKAM), iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk 8 ayında sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi. TUZKAM'a başvuran vatandaşların öz geçmişleri, personel arayan firmalara ulaştırarak daha hızlı bir istihdam desteği sağlanırken personel arayan firmalar için de toplu iş görüşmeleri düzenleniyor. Ayrıca iş arayan vatandaşlar TUZKAM'ın internet sitesinde 200'ü aşkın iş ilanından kendileri için en uygun olan ilanı seçerek iş başvurusunda bulunabiliyor. Tuzla Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta mesleki yeterlilik eğitimleri de veriliyor.

"Bir kişinin bile evine ekmek götürmesine vesile olmak bizi mutlu ediyor"

İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinden 5'ine ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kariyer ve İstihdam Merkezimiz ile işveren ve işçi arasında köprü kurarak hem iş arayana iş buluyor hem de istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Birçok önemli markanın üretim tesisleri Tuzla'da. Bu bize çok önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca, Tuzla'daki firmaları dolaşan bir ekibimiz var. Firmalarımızı ziyaret ederek işçi ihtiyaçlarını belirliyorlar. İşverenlerimizin talepleri doğrultusunda bize iş için başvuran vatandaşlarımızı eşleştirip uygun pozisyonlara yönlendiriyoruz. Bir kişinin bile evine ekmek götürmesine vesile olmak, onlara umut olmak, dualarını almak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor" dedi. - İSTANBUL