Tuzla'da Yoğun Koku Paniği-1
38 dakika önce
Tuzla'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.
Tuzla
'da, Devlet Hastanesi
civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine belediye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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- İtfaiye
ekiplerinin çalışması
-Meraklı vatandaşların görüntüsü
-Röp.
-Detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:29 Kaynak: DHA
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