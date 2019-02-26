Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Yoğun Koku Paniği

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği

21 dakika önce

TUZLA'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği, System.String[]
TUZLA'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili  olarak ihbar üzerine olay yerine belediye, doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:46 Kaynak: DHA

İtfaiye, Devlet Hastanesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 166 Asker Tutuklandı İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti

Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkanının İtirazı Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 07:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Yoğun Koku Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]