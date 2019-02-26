Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Yoğun Koku Paniği-2// Ek Görüntüyle

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği-2// Ek Görüntüyle

1 saat önce

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği-2// Ek Görüntüyle, System.String[]


Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili  olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Çalışmalardan görüntü

-Meraklı vatandaşların görüntüsü

-Röp.

-Detaylar 

-Bazı cihazlarla ölçüm yapılması-ek

-Çalışmalardan detay-ek

26.02.2019 - 06.39 Haber Kodu : 190226017 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:34 Kaynak: DHA

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