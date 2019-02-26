Tuzla'da Yoğun Koku Paniği (6) (Havadan Görüntüler)
11 dakika önce
TUZLA'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.
TUZLA'da, Devlet Hastanesi
civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine belediye, doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:06 Kaynak: DHA
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