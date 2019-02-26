Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Yoğun Koku Paniği (6)  (Havadan Görüntüler)

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği (6)  (Havadan Görüntüler)

11 dakika önce

TUZLA'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği (6)  (Havadan Görüntüler), System.String[]
TUZLA'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine belediye, doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:06 Kaynak: DHA

İtfaiye, Devlet Hastanesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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