Tuzla'da Yoğun Koku Paniği//ek Fotoğraflar
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TUZLA'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.
TUZLA'da, İçmeler
Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi
civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:53 Kaynak: DHA
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