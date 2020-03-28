TUZLA'DA YOLCU OTOBÜSÜ KORONAVİRÜS DENETİMİNE TAKILDI - Son Dakika

Can EROK/ İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor.

Denetim yapılan noktalardan birisi de D-100 Karayolu Tuzla mevkiiydi. Ankara istikametine ilerleyen bir otobüs trafik polisleri tarafından durdurularak denetim gerçekleştirildi.

Denetime takılan içinde 48 yolcu ile Adana'ya gitmekte olan 34 PV 993 plakalı otobüs, Tuzla Polis Merkezi'ne götürüldü. Otobüs şoförüne cezai işlem uygulanıp otobüs ise bağlanırken yolcular kendi imkanlarıyla polis merkezinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Trafik polisi otobüse doğru gelmesi

-Trafik polisi otobüs şoförü ile konuşması

-Otobüs ve yolcularından detaylar

-Tuzla Polis Merkezine getirilen otobüs

-Yolcuların polis merkezine tek tek alınması

-Genel ve detaylar