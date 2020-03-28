Tuzla'da yolcu otobüsü koronavirüs denetimine takıldı - Son Dakika

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Tuzla'da yolcu otobüsü koronavirüs denetimine takıldı
6 saat önce
Can EROK / İstanbul DHAİçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor.
Can EROK/ İstanbul DHA
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor. Denetim yapılan noktalardan birisi de D-100 Karayolu Tuzla mevkiiydi. Ankara istikametine ilerleyen bir otobüs trafik polisleri tarafından durdurularak denetim gerçekleştirildi.
Denetime takılan içinde 48 yolcu ile Adana'ya gitmekte olan 34 PV 993 plakalı otobüs, Tuzla Polis Merkezi'ne götürüldü. Otobüs şoförüne cezai işlem uygulanıp otobüs ise bağlanırken yolcular kendi imkanlarıyla polis merkezinden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
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