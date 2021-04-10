TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika

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TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Haber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü durmayarak kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Tuzla'da, önceki gün saat 21.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki O.Ö.'ye hızla gelen otomobil çarptı. O.Ö., düşüp ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü durmayarak kaçtı. İlk müdahalesini çevredekilerin yaptığı O.Ö. çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayı uzaktan gören Türkan Kodak, "Dün akşam 21.30 sıralarında yaşandı, ben uzaktan gördüm. Vuran araç da kaçmış diye biliyorum. Burada bir müdahale yapıldı. Daha sonra hastaneye sevk edildi" dedi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.