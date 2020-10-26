- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi - Son Dakika

- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi

26.10.2020 13:31

- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi Tuzla'da Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel 'Yunus'un Çağırısı' sergisinin açılışı yapıldı.

- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi

İSTANBUL - Tuzla'da Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel 'Yunus'un Çağırısı' sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Yunus Emre yılını toplumumuz ile en iyi şekilde halkımız ile paylaşabilmek, Yunus Emre'nin bu topraklara katmış olduğu duyguyu, düşünceyi ve fikri gelecek nesillere aktarabilmenin bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum"

Tuzla'da Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı anısına 'Yunus Çağrısı' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, serginin Küratörü Erkan Doğanay ile birlikte çok sayıda katılımcı yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde sanatseverler ile buluşan sergide hat sanatı, kaligrafi sanatı, minyatür sanatı, resim sanatı, fotoğraf sanatlarından oluşan örnekler ile Yunus Emre anlatılıyor. Ayrıca bir manken üzerinde Yunus Emre'nin kıyafeti sergilenirken yine Yunus Emre hakkında yazılmış kitaplar, eski belgeler de sanatseverler için sergileniyor. Sergi Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında da online olarak gezilebilecek.

"Yunus Emre'yi gelecek nesillere aktarabilmek bizim görevimiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Yunus Emre'yi gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu belirterek," Yunus Emre yılını hep beraber yaşıyoruz. İlan edilmiş Yunus Emre yılını toplumumuz ile en iyi şekilde, paylaşabilmek Yunus Emre'nin bu topraklara katmış olduğu duyguyu, düşünceyi ve fikri gelecek nesillere aktarabilmenin bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. O nedenle Yunus Emre yılı ilan edilmiş bir yılda biz de Tuzla Belediyesi olarak etkinliklerimiz ile yıl boyunca Yunus Emre'yi yaşatarak, onunla birlikte gelecek nesillere aktaracağımız çalışmalar ile geçmişten gelen eserleri yayınlayarak geleceğe aktarmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Yunus Emre'yi ölümünün 700'üncü yılında anıyoruz"

'Yunus'un Çağırısı' sergisinin Küratörü Erkan Doğanay," Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde Yunus Emre'yi ölümünün 700'üncü yılında bir program ile anıyoruz. Yunus Emre'nin bu sene UNESCO anma programına takvim edilmesi ile başlayan sanırım Türkiye'deki ilk etkinlik olacak. Her yıl Eskişehir'de de birçok etkinlik düzenleniyor ama Tuzla Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü'ndeki arkadaşların teklifi ile biz de böyle bir çalışma başlatmış olduk. Sergide Eskişehir Yunus Emre Üniversitesi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı minyatür ile hat ile kaligrafi sanatıyla Yunus Emre'yi anlattıkları onun hayatından bazı anekdotları burada izleyicilere anlattıkları geniş bir Yunus Emre sunu diyebiliriz" dedi.

- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi
- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi
- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi
- Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi

Şadi Yazıcı, Koronavirüs, Rumeli, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Tuzla'da Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılına özel sergi - Son Dakika

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