Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı

02.03.2021 14:44

- Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarının açıklanmasının ardından Tuzla'da normalleşme çalışmaları başladı.

- Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarının açıklanmasının ardından Tuzla'da normalleşme çalışmaları başladı. Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde yüz yüze eğitim HES Kodu, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyularak başladı. Eğitim öncesinde tüm temas yüzeyleri dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Buna göre yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da yüz yüze eğitim, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflarda başladı. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi yüz yüze eğitimler başladı. Öğrenciler derse gelmeden önce sınıflar, özel eğitim alanları ve temas yüzeyi oluşturabilecek tüm bölgeler dezenfekte edildi. Öğrenciler HES Kodu ve ateşleri kontrol edilerek derse alındı. Ayrıca öğretmenler sık sık mesafe, temizlik ve maske konusunda öğrencileri uyardı. Üniversiteye hazırlık derslerine gelen öğrenciler yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

"Tedbirlerimizi alarak devam etmeye başladık"

Tuzla Gençlik Merkezi'nde matematik öğretmeni olan Mine Aslan," Şu anlık kısıtlamalardan dolayı sadece mezun öğrencilerimize üniversiteye hazırlık dersleri vermekteyiz. Şöyle başladık, bu süreçten öncede aynı şekilde derse geldiklerinde HES Kodu kontrolü yapıyoruz. Sosyal mesafeye o zamanda dikkat ediyorduk şimdi de dikkat ediyoruz. Sınıflar zaten seyreltmiş olarak normal mevcudun yarısı kadar öğrenci alıyoruz. Bu şekilde sosyal mesafeye dikkat ederek olabildiğince teneffüsleri kısaltarak derslere tedbirlerimiz alarak devam etmeye başladık" dedi.

"Kesinlikle dersleri çok özledik"

Yüz yüze ders için Gençlik Merkezi'ne gelen İbrahim Asrafoğlu," Kesinlikle dersi çok özledim. Yüz yüze eğitimleri iple çekiyordum zaten. Bugün açılması ile birlikte çok bahtiyar olduk. Çok mutluyum. Sınıflarda kesinlikle maskemi takıyorum. Her teneffüs koridorlarda bulunan dezenfektanları kullanıyorum. Korunuyorum" dedi. Yüz yüze eğitimler başladığı için mutlu olduğunu belirten Yakup Kars," Eğitimler başladığı için mutluyum. Derslerimiz online bir şekilde olduğu zaman iyi anlayamıyorduk. Yüz yüze eğitim bize bir avantaj oldu. Bu avantajı daha iyi sağlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı
Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı
Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı
Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Tuzla, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika


Son Dakika

F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
13:07
Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor         
11:56
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor         
11:01
Mahkemeden emsal soyadı kararı! Kocasından boşanan kadın, amacına 12 yıl sonra ulaştı Mahkemeden emsal soyadı kararı! Kocasından boşanan kadın, amacına 12 yıl sonra ulaştı         
10:52
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 13:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei