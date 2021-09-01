Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar ve ıslak zeminli alanlar özel temizlik maddeleriyle temizlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü koronavirüs tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim kararıyla birlikte Tuzla Belediyesi ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Uzun bir aranın ardından başlayacak yüz yüze eğitimler öncesinde Tuzla Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla koronavirüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar ve ıslak zeminli alanlar özel temizlik maddeleriyle temizlendi.

Açıklamada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Okullarımızın açılacak olmasına çok sevindik. Yavrularımızla hasretimiz bitecek. Tekrar onlarla buluşacağımızdan dolayı en az biz de öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Tekrar okullarımızda zillerinin çalacak olması, sınıfların ve okul bahçelerinin çocukların sesleri ile yankılanacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızı, okulların gerçek sahipleri için özenle hazırladık. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum."