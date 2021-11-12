Tuzla'daki 4. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Kitap Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kitapları sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, kitapseverleri yazar, şair ve yayınevleri ile buluşturmak için açılan fuarın ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Marina'da 21 Kasım'a kadar açık kalacak fuarda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulacak.

Fuarda, 150 yayın evi ile binlerce kitap ziyaretçilerle buluşacak, 700'ün üzerinde imza günü, 40'ın üzerinde söyleşi, canlı performanslar ve atölye etkinlikleriyle birlikte "Kitap Kafe" de ziyaretçilerini bekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, fuar açılışında sağlık çalışanlarına kitap indirim çeki verileceğini belirtti.

Yazıcı, "Sağlık çalışanlarımıza, özellikle pandemi döneminde göstermiş oldukları müthiş özveri ve performans için şahsım ve halkımız adına minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kitap fuarımızda da onlara özellikle kitap almaları için çekler verilecek." ifadelerini kullandı.

Fuarın Tuzla'da gelenekselleşerek her yıl devam edeceğine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Biz 10 yıl önce, 'Siz yeter ki okuyun, çay kahve bizden' diyerek dijital kütüphanemizi açmıştık. Dijital kütüphanedeki 24 bin kitap ile birlikte 'Sosyal tesislerimizde çay kahve bedava, siz yeter ki okuyun' diyoruz. Şimdi her eve 'Tuzla Kart' vasıtasıyla bu 24 bin kitabı açtık. 'Her eve bir kütüphane' kampanyası ile her evde bir dijital kitap fuarı düzenliyoruz. Dolayısıyla her eve 24 bin kitabın olduğu dijital bir kütüphane açan bir belediye olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. O kitaplar ile beraber okumanın, bilgi edinmenin ve bilginin gücünü elde edilmesinin onur ve gururunu hep birlikte yaşayacağız."