Tuzla'daki ağaçlık alanda erkek cesedi bulunması - Son Dakika

Tuzla'da ağaçlık alanda cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmada, park halindeki otomobilin yanında boynu, elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde cesedi bulunan kişinin, bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan 42 yaşındaki Özgür K. olduğu tespit edildi.

Özgür K'nin, eşi Zeliha K. (28) ve ilişkisi olduğu iddia edilen Cihat T. (25) ile görüşmek amacıyla Pendik'e gittiği, ardından darbedilip bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Düzenlenen operasyonda, Zeliha K. ve Cihat T. ile beraber hareket ettikleri ve otomobildeki delilleri yok etmek için temizlik yaptıkları iddia edilen Mehmet T. (22), Zehra A. (22) ve Edanur A. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Zeliha K'nin "eşi kasten öldürme", şüpheliler Cihat T. ve Mehmet T'nin de "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Zehra A. ve Edanur A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Şüpheli Cihat T'nin, hakimlikteki sorgusunda, Özgür K'yi aracında bulunan sopayla vurarak kendisinin öldürdüğünü itiraf ederek, "Zeliha K. hedefine ulaştı. Hepimizi kullandı. O akşam Zeliha, 'Özgür'ün bildikleriyle ölmesi gerekiyor. Onu paketleyin' şeklinde söylemde bulunmuştu. Olay bu şekilde meydana geldi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Şüpheli Zeliha K. ise ifadesinde, "Ben Cihat'tan kesinlikle Özgür'ü öldürmesini istemedim. Bunun için sopa vermedim. Herhangi bir sopayla vurmasını da istemedim. Suçsuzum." şeklinde beyanda bulundu.