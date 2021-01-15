Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi - Son Dakika

Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi

15.01.2021 14:11
Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi, System.String[]

Denizlerde hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için Tuzla'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri balıkçı tezgahlarını denetledi.

Denizlerde hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için Tuzla'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri balıkçı tezgahlarını denetledi.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı ve satışı gerekmektedir. Özellikle hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için tüm Türkiye'de başlayan denetimler Tuzla'da da devam ediyor. Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri semt pazarlarını her gün denetliyor. Yayla Mahallesi'nde kurulan semt pazarında bulunan balıkçılarda hamsi, istavrit, mezgit, lüfer gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçtü. Ayrıca pazar içerisinde uyulması gereken Koronavirüs tedbirleri de denetlendi.

"BALIKLARIN BOYLARINI KONTROL ETTİK"

Tuzla Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Eyüp Turan, " Semt pazarlarında, sabah kurulmasından akşam toplanmasına kadar denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmesi ve iyi hizmet yapabilmeleri için görev yapıyoruz. Bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile balıkçı tezgahlarını denetledik. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgahlarını denetliyoruz. Semt pazarlarının ise her gün denetimini yapıyoruz" dedi.


Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi
Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi
Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi
Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi

Tuzla Belediyesi, Hisarcık, Tarım, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da balık tezgahlarına hamsi boyu denetimi - Son Dakika


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